Стало известно, кто заменит Пирло в "Ювентусе"

Новым тренером "Ювентуса" станет 53-летний Массимилиано Аллегри.

27 мая специалист договорился о своем назначении с руководством клуба, сообщает Goal.com.

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В ближайшее время стороны подпишут контракт. Нынешний наставник команды Андреа Пирло уйдет в отставку.

Аллегри уже возглавлял "Ювентус" в 2014-2019 годах. С командой он пять раз становился чемпионом Италии и дважды выводил "бьянконери" в финал Лиги чемпионов.

В текущем сезоне "Ювентус" финишировал только четвертым в серии А, потеряв чемпионство впервые за девять лет. В Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала от "Порту".

Последние два сезона Аллегри был без работы. По сообщению СМИ, в его услугах были заинтересованы "Реал", "МЮ" и "Челси".