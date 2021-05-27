"Реал" объявил об отставке Зидана

Французский тренер 48-летний Зинедин Зидан официально покинул "Реал".
Клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "сливочных".
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Зидан возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 мадридский клуб завершил без трофеев, хотя и дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.
Всего за время тренерской работы в "Реале" Зидан дважды выигрывал чемпионат Испании и дважды побеждал в Суперкубоке Испании, трижды в Лиге чемпионов, дважды добывал Суперкубок УЕФА и дважды выигрывал клубный Кубок мира.
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