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четверг, 27 мая 2021 09:07

Конте официально остался без работы

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Конте официально остался без работы
Антонио Конте возглавлял "Интер" с 2019 года. Фото: REUTERS

Миланский "Интер" объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером 51-летним Антонио Конте по обоюдному согласию сторон.

Клуб заплатит тренеру около €7 млн ​​за расторжение трудового договора, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт тренера действовал до лета 2022 года.

Причина ухода Конте - разногласия с руководством. У клуба финансовые проблемы, из-за чего он не может гарантировать тренеру усиления состава летом. Еще и намерен сократить зарплатную ведомость и продать игроков на сумму примерно в €80 млн.

Антонио Конте возглавляет "Интер" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он привел клуб к первому за 11 лет чемпионства.

До этого тренер работал с "Челси" и "Ювентусом".

По сообщению СМИ. Симоне Индзаги с "Лацио" является главным кандидатом на работу в "Интере".

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