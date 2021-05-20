Роналду заснул с Кубком Италии

В финальном матче Кубка Италии "Ювентус" обыграл "Аталанту" - 2:1.

После матча звездный форвард туринцев Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой спит, нежно "обняв" трофей.

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"Рад выиграть еще один титул на службе у этого замечательного клуба! До конца! Вперед, "Ювентус"!" - написал Роналду в Instagram.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. К этому защищал цвета "Реала", "МЮ" и "Спортинга".

В текущем сезоне туринцы находятся на пятом месте за тур до завершения чемпионата. Команда рискует не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.