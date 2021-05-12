С Роналду никто не общается в "Ювентусе"

Криштиано Роналду чувствует себя одиноко в "Ювентусе". Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду испытывает проблемы в общении с партнерами по команде.

Португалец чувствует себя одиноко в раздевалке итальянского клуба. Его отношения с партнерами по команде резко ухудшились за последние несколько месяцев, так как игроки "Юве" считают, что Роналду получает слишком много свободы.

На следующий день после разгромного поражения от "Милана" (0:3) 36-летний форвард пропустил тренировку и отправился на завод "Феррари" в компании президента "Юве" Андреа Аньелли и председателя совета директоров клуба Джона Элканна.

Кроме того, Роналду пропустил несколько тренировок "Ювентуса", потому что выполнял обязательства перед спонсорами. Многие футболисты туринского клуба считают нечестным то, что к Роналду относятся не так, как к остальным игрокам, пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Де Дзерби заканчивает переговоры с "Шахтером"

В этом сезоне Роналду провел 31 игру в Серии А, забил 27 голов и сделал три результативные передачи. "Ювентус" занимает пятое место в чемпионате Италии. В команды 69 очков после 35 матчей.