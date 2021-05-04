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Стало известно, в каком клубе хочет завершить карьеру Роналду

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Стало известно, в каком клубе хочет завершить карьеру Роналду
Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду хочет завершить свои профессиональные выступления в "Спортинг".

Звездный португалец не намерен подписывать новый контракт с "Ювентусом" и хочет перейти в "Спортинг" летом 2022 года, когда срок его действующего соглашения с туринцами закончится, сообщил журналист Sport Mediaset Клаудио Раймонд.

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"Роналду уже сформировал планы на будущее. Он хочет закончить свой цикл в "Ювентусе" и провести в "Спортинга" два года.

Криштиану не намерен уходить из "Ювентуса" прямо сейчас. Он с уважением относится к своему контракту, который истекает в 2022 году.

Шансов на возвращение в Испанию и "Реал" нет, а в "Манчестер Юнайтед" нет финансовых возможностей, чтобы купить Роналду.

Он ни в коем случае не станет уходить из "Ювентуса". На то у него есть личные причины, особую роль здесь играют связи со спонсорами ", - рассказал Раймонд.

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. До того, играл за "Спортинг", "МЮ" и "Реал"

В системе "Спортинга" находился с 1997 по 2003 реки, откуда перебрался в Англию.

В этом сезоне португалец забил 27 голов и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах Серии А.

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