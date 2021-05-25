Стало известно, кто заменит Зидана в "Реале"

Массимилиано Аллегри уже 2-й сезон без работы. Фото: REUTERS

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри возглавит "Реал" в следующем сезоне

Об уходе из команды нынешнего наставника Зинедина Зидана объявят на следующей неделе, сообщает El Partidazo de COPE.

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В прошлом сезоне "сливочные" не выиграли ни одного титула. Руководители клуба ждали лучших результатов команды.

Аллегри находится без работы с лета 2019 года, когда покинул "Ювентус".

В текущем сезоне "Реал" смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл "Челси" и выиграл "серебро" национального первенства. Зинедин Зидан возглавлял "Реал" с 2016 года с перерывом на первую половину сезона 2018/19. За это время выигрывал с командой три Лиги чемпионов и два национальных чемпионата.