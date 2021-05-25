Стало известно, кто заменит Зидана в "Реале"

 
Ексклюзивы
1/5
Как аэропорт "Киев" отгулял 97-летие - яркие фото
Как аэропорт "Киев" отгулял 97-летие - яркие фото
Просмотров: 180
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 855
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 207
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 387
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1270
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 252
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 945
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 243
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 612
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 828
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Новый тренер "Шахтера" прибыл в Украину
Новый тренер "Шахтера" прибыл в Украину
Джесси Оуэнс побил четыре мировых рекорда за два часа
Джесси Оуэнс побил четыре мировых рекорда за два часа
Как Шевченко забил Бущану пять подряд пенальти
Как Шевченко забил Бущану пять подряд пенальти
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1629
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
23 мая 2021
Просмотров: 936
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 19:17

Стало известно, кто заменит Зидана в "Реале"

  Комментировать
Стало известно, кто заменит Зидана в &quot;Реале&quot;
Массимилиано Аллегри уже 2-й сезон без работы. Фото: REUTERS

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри возглавит "Реал" в следующем сезоне

Об уходе из команды нынешнего наставника Зинедина Зидана объявят на следующей неделе, сообщает El Partidazo de COPE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Германии официально получила нового тренера

В прошлом сезоне "сливочные" не выиграли ни одного титула. Руководители клуба ждали лучших результатов команды.

Аллегри находится без работы с лета 2019 года, когда покинул "Ювентус".

В текущем сезоне "Реал" смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл "Челси" и выиграл "серебро" национального первенства.

Зинедин Зидан возглавлял "Реал" с 2016 года с перерывом на первую половину сезона 2018/19. За это время выигрывал с командой три Лиги чемпионов и два национальных чемпионата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто заменит Зидана в "Реале"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель

709 дней плена. Украинская военная вернулась с РФ

Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы

Международный трибунал заставил Россию отпустить украинских моряков

Президентские выборы завершились победой в один тур

Суд оправдал убийцу украинского политика

Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 15156
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 11061
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 10539
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 5085
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4761
Спорт
Де Дзерби официально стал тренером "Шахтера"
Де Дзерби официально стал тренером "Шахтера" 1 Просмотров: 135
Северная Ирландия не подтвердила игру с Украиной
Северная Ирландия не подтвердила игру с Украиной Просмотров: 126
Международная федерация хоккея призвала мэра Риги снять красно-бело-красный флаг. Он снял флаг федерации
Международная федерация хоккея призвала мэра Риги снять красно-бело-красный флаг. Он снял флаг федерации Просмотров: 360
Новый тренер "Шахтера" прибыл в Украину
Новый тренер "Шахтера" прибыл в Украину
 Просмотров: 351
Сборная Германии официально получила нового тренера
Сборная Германии официально получила нового тренера Просмотров: 243
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 1028
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть