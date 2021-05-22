Определился чемпион Испании

Луис Суарес стал лучшим бомбардиром "Атлетико". Фото: Gettyimages.com

"Атлетико" стал чемпионом Испании сезона-20221.

В последнем туре "матрасники" победили в гостях "Вальядолид" -2:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Злейший враг сделал "Баварию" чемпионом

Команда Диего Симеоне первой пропустила, но смогла потом забить дважды. Победный гол на счету Луиса Суареса.

Другой клуб из Мадрида "Реал" мог надеяться на победу в Ла Лиге в случае потери очков "Атлетико" и собственного выигрыша в "Вильярреала".

Обидчик киевского "Динамо" в Лиге Европы побеждал почти на протяжении всего матча, но в самом конце игры команда Зинедина Зидана смогла выиграть победу.

В итоговой таблице "Атлетико" опередил "Реал" на два очка.

Для "матрасников" чемпионство стало 11-м в истории. До этого "Атлетико" в последний раз выигрывали золотые медали в сезоне 2013/14 под руководством того же Симеоне. Кроме чемпиона Испании в Лигу чемпионов вышли "Реал", "Барселона" и "Севилья". "Эйбар", "Вальядолид" и "Уэска" вылетели в Сегунду.