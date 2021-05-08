Злейший враг сделал "Баварию" чемпионом

"Боруссия" претендует на зону Лиги чемпионов. Фото: twitter.com/BVB

"Боруссия" Дортмунд в матче 32 тура Бундеслиги обыграла дома "Лейпциг" – 3:2. Таким образом "Бавария" стала недосягаемой для соперников.

По голу дортмундцы забили в каждом из таймов. Счет уже в начале матча открыл Ройс после передачи Азара, а в начале второй половины встречи забил Санчо. "Лейпциг", правда неожиданно сравнял его, ответив голами Клостермана и Ольмо.Сообщает xsport.ua

Однако, дортмундцы смогли вырвать победу в конце матча. Победный мяч на счету Санчо.

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"Боруссия" ворвалась в зону Лиги чемпионов – у команды 58 очков и четвертое место. А "Лейпциг" своим поражением сделал "Баварию" чемпионом Германии – у мюнхенцев 71 очко, а в "Лейпцига" – 64 за два тура до окончания чемпионата.