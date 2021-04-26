Как "Челси" победил "Реал"

Густава Пойет сейчас возглавляет "Бордо". Фото: Reuters

27 апреля "Реал" будет принимать "Челси" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Команды в своей истории встречались только раз. В матче за Суперкубок Европы в 1998 году.

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"Челси" тогда был обычным командой без денег Романа Абрамовича. Англичане выиграли Кубок Кубков. А "Реал" стал победителем Лиги чемпионов.



Судьбу поединка решил единственный забитый гол Густаво Пойетом в конце встречи. Уругвайский полузащитник с линии штрафной не оставил шансов вратарю соперников.

Первая игра между "Реалом" и "Челси" пройдет в Мадриде. Начало матча в 22:00. С неделю команды сыграют в Лондоне. В другом полуфинале поменяются силами ПСЖ и "Манчестер Сити".