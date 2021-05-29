Роналду вернется в Манчестер

Криштиано Роналду играет за "Ювентус" с 2018 года. Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб и рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, португальский игрок сообщил родственникам, что если клуб не пробьётся в Лигу чемпионов на следующий сезон, то он точно покинет Италию. Однако "Ювентус" смог завоевать путевку в европейский турнир на сезон-2021/2022, поэтому Роналду мог бы и остаться. Но помехой стало то, что Массимилиано Аллегри, недавно назначенный на пост главного тренера команды, не хочет видеть форварда в команде.

В связи с этим Криштиану может перебраться в один из своих бывших клубов. По слухам, "Реал" и "МЮ" заинтересованы в возвращении звёздного игрока. Самым желанным вариантом для Роналду является возвращение в "Манчестер Юнайтед". Трансфер именно в этот английский клуб видится приоритетным для него.

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Помешать переходу 36-летнего игрока может лишь высокая зарплата, которая составляет около € 30 млн за сезон. Роналду играет за "Ювентус" три года. За это время он забил 81 мяч.