Надаль - двукратный победитель теннисного Australian Open

Рафаэль Надаль. Фото: instagram.com/rafaelnadal

В воскресенье, 30 января, определился победитель мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии-2022 по теннису.

Триумфатором стал Рафаэль Надаль, который в тяжелом противостоянии, продолжавшемся более 5 часов, одолел Даниила Медведева.

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Россиянин лучше начал матч и выиграл первый сет. Во втором испанец был ближе к победе, однако проиграл две свои подачи, после чего уступил на тай-брейке.

Переломил ход поединка Надаль в третьем сете при счете 4:4, когда взял подачу соперника.

До завершения встречи Рафаэль только два раза позволил сопернику сделать брейк, тогда как сам четырежды выигрывал на подаче Даниила.

Итоговый счет - 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5.

До сегодня Надаль и Медведев четырежды встречались между собой. Трижды побеждал Рафаэль и однажды Даниил.

Даниил Медведев выходил в решающую стадию Australian Open в прошлом году, однако проиграл Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль побеждал в Австралии в 2009 году. Еще четырежды испанец уступал в финалах. Джокович не принял участия в турнире, потому что его депортировали из Австралии на три года.