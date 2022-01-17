Первая ракетка мира уничтожила Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Австралии по теннису.
В первом круге турнира Цуренко разгромно проиграла первой ракетке мира Эшли Барти – 6:0, 6:1.
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В двух партиях украинская теннисистка смогла взять только одно очко. Никакого сопротивления Цуренко оказать так и не смогла.
В следующем раунде австралийка встретится с Лучией Бронцетти.
Ранее свои матчи проиграли Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Во второй раунд вышли Элина Свитолина и Марта Костюк. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.
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