Не сыграет на Australian Open. Джоковича депортируют из Австралии

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович не сможет сыграть на открытом чемпионате Австралии по теннису.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук отменил визу первой ракетки мира, сообщает Reuters.

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Член правительства страны сообщил, что решение приняли в пользу защиты граждан Австралии. Серба депортируют из страны в ближайшее время.

5 января австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации. Джокович смог выиграть суд и доказать право свободно находиться в Австралии. Но власти решили его депортировать.

Новак Джокович имеет неоднозначную позицию по вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только привитых спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.