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понедельник, 30 ноября 2020 11:09

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

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На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой
Перед Кубком мира-86 Гари сломал руку. Фото Рейтер

Сегодня исполняется 60 лет английскому форварду, а ныне ведущему передачи "Матч дня" Гари Линекеру.

Линекер родился в Лестере в семье торговцев овощами. И если бы не футбол, скорее всего, продолжал бы дело многих поколений. Но, настойчивый в тренировках, он уже в 17 лет был призван в команду своего города. Гарри был застенчивым парнем, поэтому раскрыл свой талант только в 23 года, когда впервые выиграл гонку бомбардиров.

1984-го его покупает за £800 тыс. "Эвертон", который в ту пору на равных боролся с "Ливерпулем". На Линекера обращает внимание тренер сборной Робсон и берет с собой на Кубок мира-1986 в Мексику. Форвард лечит сломанную руку и выходит на поле в бандаже. До определенного времени Англия играет неудачно: проигрывает Португалии - 0:1 и сводит вничью матч с Марокко - 0:0

Лишь в матче с Польшей Линекера прорвало - 3:0, и все голы на счету форварда "Эвертона". В 1/8 против Парагвая - снова 3:0 и дубль Линекера. А потом была "рука Бога" и "гол столетия" от Марадоны - 1:2. Единственный гол англичан снова на счету Линекера. 6 голов и "Золотая бутса" Кубка мира. Он опережает Марадону на 1 мяч.

Он опережает Марадону на 1 мяч

Линекер переходит в "Барселону", хорошо начинает, а потом травмируется и скисает. Проваливает Евро-1988. Кройф, пришедший на тренерский мостик "Барсы", сплавляет его в "Тоттенхэм".

На Кубке мира в Италии Линекер двумя ударами спасает для Англии проигранный матч с Камеруном - на 80-минуту англичане уступали - 1:2. В полуфинале выравнивает ситуацию с немцами - 1:1, но команда уступает в серии пенальти. Таким образом в финалах Линекер забивает 10 голов.

Гарри тянет команду к Евро-1992, борется с лейкемией сына и безденежьем "шпор". Провалив главный турнир в Швеции, едет в Японию, где играет еще несколько лет. Он останавливаются на отметке 46 голов за сборную и не дотягивает до рекорда Бобби Чарльтона - 47.

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Впоследствии он становится ведущим программы "Матч дня". Попасть на эфир к Линекера мечтают многие футболисты.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
30
ноября

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

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