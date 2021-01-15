Моуриньо не хочет выкупать скандальную звезду "Реала"

Гарет Бэйл может вернуться в Мадрид. Фото: Reuters

Английский "Тоттенхэм" не планирует выкупать контракт мадридского "Реала" 31-летнего Гарета Бэйла.

Полузащитник сборной Уэльса по окончанию сезона вернется в "Реал", сообщает The Times.

Бэйл не впечатлил наставника "шпор" Жозе Моуриньо, а потому клуб пока не настроен на продолжение арендного соглашения или выкуп звезды. Контракт игрока с "сливочными" действует до лета 2022-го.

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Гарет Бэйл выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды. В текущем сезоне игрок провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча.