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Малиновский смог избежать операции

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Малиновский смог избежать операции
Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Полузащитник "Аталанты" и один из лидеров сборной Украины 27-летний Руслан Малиновский смог избежать операции.

Осенью в игрока диагностировали грыжу, но она уже не беспокоит футболиста.

"На самом деле это правда, этой грыжи уже около 2-3 месяцев. Дело в том, что в "Аталанте" достаточно большие нагрузки. Я думаю, что после Бельгии Руслан был не до конца готов к ним физически.

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Впоследствии возникло воспаление, когда он заболел коронавирусом. 3 недели он пропустил, не было никаких нагрузок. Но воспалительный процесс прошел, и грыжа его совсем не беспокоит.

Сразу после сборной он вернулся и думал, что будет делать операцию, но вылечился от Covid-19, и все прошло. Надеемся, что и в ближайшее время Руслана ничего не будет беспокоить", - сказала жена футболиста Роксана в эфире программы "Бомбардир".

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. До этого играл за "Генк", "Зарю", "Севастополь" и "Шахтер". Игрок является одним из лидеров сборной Украины.

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