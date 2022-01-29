Малиновский рассказал, почему "Дженоа" уволил Шевченко

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Один из лидеров сборной Украины и полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский считает, что Андрей Шевченко не вовремя возглавил "Дженоа".

Команда из Генуи переживала не лучшие времена и имела много травмированных игроков.

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"Мне очень жаль, что его работа в Дженоа так быстро закончилась. Трудная ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в лучший момент.

Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а у Серии А, как вы знаете, очень серьезный уровень. Плюс тренер заболел Covid-19 и некоторое время не был с командой.

Возможно, кто-то хотел получить результат сразу, но за столь короткий промежуток было трудно построить или перестроить коллектив. В футболе это бывает, никто не застрахован от таких моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас порадует своими результатами", – сказал Малиновский в комментарии Zbirna.com.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.