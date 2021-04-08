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пятница, 09 апреля 2021 06:11

Магучих в купальнике нежится на солнце в Португалии

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Украинская легкоатлетка 19-летняя Ярослава Магучих проводит сбор в Португалии.

Сваи магучие не забывает радовать своих фанатов яркими фотографиями в соцсетях.

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На этот раз она показала одно из самых известных туристических мест Португалии - мыс Ponta da Piedade.

"Есть так много прекрасных причин для счастья", - подписала фото в Instagram Ярослава.

Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, чемпионка Европы по легкой атлетике в помещении (2021), чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (возрастная группа до 20 лет).

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