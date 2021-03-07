Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы

Ярослава Магучих может побить рекорд болгарки Стефки Костадиновой 34-летней давности – 209 сантиметров. Фото: Wang Jingqiang / Global Look Press

В воскресенье, 7 марта, в польском Торуне завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. В секторе прыжков в высоту украинки взяли две медали.

Победу с результатом два метра завоевала украинка Ярослава Магучих. Следом за ней расположилась ее соотечественница Ирина Геращенко (1,98 м), "бронза" досталась финской спортсменке Элле Юнниле (1,96 м). В финал соревнований пробилась еще одна представительница Украины - Юлия Левченко, которая в итоговой классификации показала четвертый результат – 1,94. Сообщает "Телеграф".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка выиграла чемпионат Европы по прыжкам в длину

Ярослава Магучих пыталась взять рекордную высоту в 2,07 м, но ее три попытки на это не увенчались успехом. Несколькими днями ранее украинке покорилась высота 2,06.