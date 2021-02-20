Україна получила суперзвезду мирового спорта

2 февраля на соревнования в словацком городе Банска Быстрица 19-летняя Ярослава Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках у высоту – 206 сантиметров. Этот прыжок стал четвертым за всю историю. До мирового рекорда болгарки Стефки Костадиновой осталось 3 см.

Ярослава родилась в Днепре 19 сентября 2001. Заниматься легкой атлетикой начала с 7 лет. Спорт появился в жизни Ярославы благодаря сестре. В первом классе она взяла Ярославу с собой на тренировки. Девочке понравилось бегать, прыгать и тренироваться в целом.

Сейчас Ярослава является студенткой второго курса Днепровского высшего училища физической культуры. Ее тренирует Татьяна Степанова. Первую знащучую победу Ярослава Магучих одержала в 2017 году, победив на юношеском чемпионате мира в кенийском Найроби с результатом 1,92 м.

В 19 лет Ярослава является серебряной призеркой чемпионата мира. Фото GettyImages

Уже в июле 2018 на чемпионате Европы по легкой атлетике U-18 в венгерском Дьере был разыгран комплект медалей в женских прыжках в высоту. Ярослава завоевала золото. Для победы ей хватило бы результата 186 см. Однако на этом украинка не остановилась и начала погоню за рекордом турнира. С третьей попытки она сумела взять высоту 1,94 м - новый рекорд юношеских чемпионатов Европы.

В октябре 2018 Магучих победила на Юношеских Олимпийских играх в Аргентине. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором - 1,95 м, что стало тогда ее личным рекордом.

В позапрошлом сезоне Ярослава в свои 17 лет завоевала золото на чемпионате Европы U-20 и победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в катарской Дохе (самая молодая победительница этапа в истории легкой атлетики). 19 сентября 2019 ей исполнилось 18 лет и менее чем за две недели она стала второй на взрослом чемпионате мира по фантастическим результатом - 2.04 м. Чемпионка Мария Ласицкене из России опередила Магучих только по количеству попыток.

"Когда на чемпионате мира я взяла 2.02 метра с первой попытки, то, наверное, адреналин заиграл и я захотела прыгнуть еще выше - 2.04. Почему нет? Хотела попробовать. Попробовала - взяла. Когда я прыгнула 2.04, то поняла - это уже круто. Взяла с третьей попытки. До сих пор не верю в это. Ждала, что будут такие высокие результаты в финале, это же взрослый чемпионат мира. Понимала, что будет сложно. Но я очень довольна после своих прыжков. Победила саму себя, наверное. Два личных рекорда", - рассказала Ярослава.

Я хотела, чтобы Ярослава закончила соревнования после преодоления высоты 2.02 метра. Но она захотела прыгать на 2.04

По словам тренера Магучих - Татьяны Степановой двойного рекорда в Дохе могло и не быть: "Я хотела, чтобы Ярослава закончила соревнования после преодоления высоты 2.02 метра. Но она захотела прыгать на 2.04, и я не возражала. А вот дальше соревнования решили не продолжать, чтобы поберечь ее. Ведь тогда Ярославе исполнилось всего 18 лет".

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник уверен, что Ярослава правильно сделала, когда пошла на покорение второго рекорда: "Когда Магучих прыгнула 2.02, то это был сумасшедший взрыв эмоций. То, что сделала Ярослава, это просто фантастика! Она уже обрадовалась, когда взяла 2.02. Было понятно, что она с медалью и никто ее не отберет. Они с тренером еще думали прыгать 2.04 или нет. Я говорю: конечно же прыгать и пробовать. Она пошла и взяла эту высоту. Два мировых рекорда среди юниоров".

Ярослава не форсирует свою спортивную карьеру. Фото GettyImages

Сегодня Ярослава Магучих вместе с другой талантливой прыгунья в высоту Юлией Левченко считаются нашими медальными надеждами на Олимпиаде-2020 в Токио. По мнению Тыртышника, Магучих и Левченко - потенциальные лидеры мировой легкой атлетики на ближайшие годы.

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"Во-первых, надо говорить о том, что Ярослава реально суперталантливая девочка, как и Юля Левченко. Плюс они правильно с тренером подбирают работу для этого возраста не форсируют нагрузки. Я знаю, как они тренируются: там нет сверхнагрузок. Работа проводится грамотная, достаточно спокойная, планомерная.

В легкой атлетике бывают "скороспелые" спортсмены и, зачастую, это достигается за счет непомерных нагрузок для данного возраста. Но в Ярославы Магучих и Юлии Левченко этого нет. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее: вскоре эти девушки начнут доминировать в мире. Конечно, Маша Ласицкене сильная спортсменка, но Ира Геращенко и Юля Левченко ее обыгрывали. Ведь она также не железная", - убежден Тыртышник.

В начале 2020 Ярослава не остановилась на достигнутом и установила несколько мировых рекордов. Сначала Магучих уверенно выиграла Мемориал Демьянюка во Львове и повторила рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м. Этот результат стал мировым рекордом среди спортсменок до 20 лет.

Магучих может замахнуться на рекорд Костадиновой. Фото GettyImages

А через две недели украинка побила свой же рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 м.

В новом 2021 году сваи Ярослава феерично одержала уже третью свою победу в 2021 году. Сначала ей не было равных на "Рождественских стартах" в Киеве - 2.02 м. Этот результат стал повторением рекорда Украины в помещении. Интересно, что спортсменка побила собственный же рекорд, который установила в 2020 году в Карлсруэ.

Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет!

Впоследствии Ярослава одержала победу в итальянском городе Удине, где взяла высоту 2 метра.

2 февраля Магучих с мировым рекордом триумфально победила на турнире в Словакии. Отныне 2.06 м - новый национальный рекорд Украины по прыжкам в помещении. Также эта высота - четвертая в истории в мире. Результат Ярославы стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет.

"Прежде всего, я искренне благодарю моего тренера. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банску Быстрицу, с целью побить свой личный результат на 1 см и прыгнуть 203 см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это было невероятно".

"Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком".

Ярослава говорит, что сейчас в 19 лет спорт для нее на первом месте. Тренировки и соревнования занимают все время. Еще немного уходит на учебу. За прошлый год она существенно подтянула английский. Цель №1 - стать олимпийской чемпионкой. По завершении карьеры планирует стать тренером. А к предложениям стать моделью относится скептически.

Главным соревнованием легкоатлетов в этом году будет Олимпиада в Токио, которая пройдет в июле-августе. Уже в Японии Магучих может побить рекорд Костадиновой – 209 сантиметров.