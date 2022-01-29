Легенда "Челси" будет тренировать Миколенко

Фрэнк Лэмпард уже больше года без работы. Фото: REUTERS

Бывший главный тренер "Челси" 43-летний Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить аутсайдера АПЛ "Эвертон".

Английский наставник успешно прошел второе собеседование, где поразил руководство "ирисок" во главе с владельцем клуба Фарадом Мошири, сообщает The Telegraph.

По итогам собеседования англичанину предложили должность главного тренера.

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Если Лэмпард примет предложение, то начнет работу на следующей неделе и будет готовить "Эвертон" к матчу Кубка Англии с "Брентфордом".

1 января новичком "Эвертона" стал украинский защитник Виталий Миколенко.

Предыдущий тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку в середине января из-за провальных результатов. Исполняющим обязанности тренера является шотландец Дункан Фергюсон.

Ранее главным кандидатом на должность тренера "Эвертона" был португалец Витор Перейра, но клуб в момент отказался от его услуг.

Лэмпард находится без работы больше года. Ранее он вел переговоры с "Кристал Пелас", "Астон Виллой" и "Норвичем", но по разным причинам не был назначен ни в один из этих клубов. Лэмпард является легендой "Челси", как футболист. За "аристократов" он провел 13 сезонов, трижды выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В составе сборной Англии провел 106 матчей.