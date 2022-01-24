Почему Ребров должен был стать тренером Миколенко в "Эвертоне"

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Английский "Эвертон" уволил главного тренера команды Рафаэля Бенитеса. Причина – плохие результаты. Команда скатилась в зону вылета и может потерять пропуск на следующий сезон в АПЛ.

Кроме результата у Бенитеса были проблемы с раздевалкой команды. Поругайся с защитником сборной Франции Люкой Динем. На это место, собственно, и был приглашен Виталий Миколенко из "Динамо".

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После отставки тренера исполняющим обязанности является легенда клуба Дункан Фергюсон. На должность сватали звезд сборной Англии Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда и обладателя "Золотого мяча" итальянца Фабио Каннаваро. Но главным кандидатом стал Витор Перейра.

За плечами португальские наставники очень мало успешно опыта работы. Работал на родине с "Санта Кларой", "Порту". Заработал деньги на Ближнем Востоке и Китае. Возглавлял "Олимпиакос" и дважды "Фенербахче". В турецком гранде не продержался даже сезон. Выигрывал титулы в Португалии, Греции, Китае, работая с грандами. У Перейры есть агентское лобби, которое постоянно ищет ему работу. Никаких логических предпосылок для получения работы в "Эвертон" у португальца нет. Вряд ли он там задержится долго и реально может помочь команде.

Если уж "Эвертон" обратил внимание на украинский рынок, то почему не обратить внимание на Сергея Реброва? Украинский тренер успешно работал с "Динамо" и "Ференцварошем". Имеет опыт выступлений в Англии как игрок. Имеет свой тренерский штаб и владеет английским. Это точно был бы не худший вариант. Ребров свой шанс заслужил и доказал квалификацию. Принял кризисное "Динамо" в 2014 году и дважды сделал чемпионом. Вывел "Ференцварош" в самый престижный клубный турнир и выиграл три чемпионских титула подряд. Вот только у Сергея Станиславовича нет агентского лобби, которое ему позволило бы претендовать на высокие должности.

В чемпионате Англии "Эвертон" занимает 16-е место. В крайнем матче "ириски" уступили "Астон Вилли". Следующий матч команд проведет в Кубке Англии против "Брендфорда".

"Эвертон" подписал защитник "Динамо" и сборной Украины 22-летнего Виталия Миколенко. Сергей Ребров возглавляет клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. Контракт тренера действует до лета 2022 года.