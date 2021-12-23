Капитан "Динамо" в четвертый раз станет отцом

Капитан "Динамо" 30-летний Сергей Сидорчук в четвертый раз станет отцом.
Футболит вместе с семьей находится на отдыхе на Мальдивах.
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"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", - прокомментировал Сергей в Instagram фото с беременной женой Анной.
Сидорчуки уже имеют троих детей — сына и дочерей-близнецов.
В текущем сезоне Сидорчук провел за Динамо 23 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.
"Динамо" идет на втором месте в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на два очка.
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