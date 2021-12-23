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пятница, 24 декабря 2021 07:11

Капитан "Динамо" в четвертый раз станет отцом

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Капитан "Динамо" 30-летний Сергей Сидорчук в четвертый раз станет отцом.

Футболит вместе с семьей находится на отдыхе на Мальдивах.

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"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", - прокомментировал Сергей в Instagram фото с беременной женой Анной.

Автор: Іinstagram.com/sydorchuksergey
 

Сидорчуки уже имеют троих детей — сына и дочерей-близнецов.

В текущем сезоне Сидорчук провел за Динамо 23 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.

"Динамо" идет на втором месте в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на два очка.

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