Капитан "Динамо" в четвертый раз станет отцом

Капитан "Динамо" 30-летний Сергей Сидорчук в четвертый раз станет отцом.

Футболит вместе с семьей находится на отдыхе на Мальдивах.

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"Там, где рождается новая жизнь, любовь будет жить вечно", - прокомментировал Сергей в Instagram фото с беременной женой Анной.

Сидорчуки уже имеют троих детей — сына и дочерей-близнецов.

В текущем сезоне Сидорчук провел за Динамо 23 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.

"Динамо" идет на втором месте в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на два очка.