Вместо Миколенко придет 18-летний – Луческу

Мирча Луческу будет искать замену Миколенко. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии румынским СМИ рассказал о том, что защитник Виталий Миколенко переходит в "Эвертон".

"Рад, что молодой игрок из моей команды сейчас переходит в "Эвертон". Я имею в виду Миколенко.

На его место придет другой 18-19-летний футболист. Остальным в защите 19-20 лет. Поэтому продолжаем и дальше играть очень молодой командой. Им надо работать намного усерднее, чем опытным", – сказал Луческу.

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Ранее сообщалось, что в случае трансфера Миколенко, киевляне досрочно вернут из аренды из "Днепра-1" Владислава Дубинчака. Трансфер Миколенко оценивают в сумму от € 20 до 23 миллионов.