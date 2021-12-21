Защитник "Мариуполя" опубликовал фото с полуобнаженной женой

Защитник "Мариуполя" 24-летний Сергей Чоботенко наслаждается отпуском.

На Сейшельских островах футболист отдыхает со своей женой Кариной.

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Пара публикует в Instagram фото из отпуска. Одна из фотографий поражает своей откровенностью.

Автор: Instagram.com/_chobotenko

После 18-ти туров чемпионата Украины "Мариуполь" расположится на дне таблицы с восемью очками. В нынешнем сезоне Чоботенко выходил на поле только в пяти матчах. Защитник получил травму, от которой так и не смог восстановиться в первой части сезона.