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среда, 22 декабря 2021 07:11

Защитник "Мариуполя" опубликовал фото с полуобнаженной женой

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Защитник "Мариуполя" 24-летний Сергей Чоботенко наслаждается отпуском.

На Сейшельских островах футболист отдыхает со своей женой Кариной.

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Пара публикует в Instagram фото из отпуска. Одна из фотографий поражает своей откровенностью.

Автор: Instagram.com/_chobotenko
 

После 18-ти туров чемпионата Украины "Мариуполь" расположится на дне таблицы с восемью очками. В нынешнем сезоне Чоботенко выходил на поле только в пяти матчах. Защитник получил травму, от которой так и не смог восстановиться в первой части сезона.

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