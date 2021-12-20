В ванне с шампанским. Жена защитника "Шахтера" отдыхает на Мальдивах

Украинская журналистка Дарья Савина и супруга 22-летнего центрального защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря проводит отпуск на Мальдивах с мужем.

Савина не отказывает себе ни в чем во время отпуска.

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"Доброе утро, мир", — написала Дарья, комментируя свою фотосессию в ванне с бокалом шампанского.

Автор: Іnstagram.com/savinadasha

Автор: Іnstagram.com/savinadasha

Автор: Іnstagram.com/savinadasha

В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за "Шахтер" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Пара вышла замуж в 2021 году. Предыдущие отношения Савиной были с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой.