Камбосос готов одновременно драться с Ломаченко и Хейни

Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса. Фото: Тoprank.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос не может определиться со следующим своим соперником.

Австралиец утверждает, что готов провести первую защиту своих поясов, как с Василием Ломаченко, так и с Девином Хейни.

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"Мне все равно, с кем драться. Если понадобится, то я подерусь с Ломаченко и Хейни в один вечер. Вопрос, кто предложит более выгодное соглашение. Мяч на их стороне. Пусть приходят и показывают, как сильно хотят этого поединка. Я владею всеми поясами и драгоценностями, так что им нужно приехать в Австралию", – сказал Камбосос в комментарии AAP.

В ноябре 2021 года австралиец Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы. В декабре того же года Ломаченко победил Ричарда Комми. На бой против Камбососа претендуют Ломаченко, Джервонта Дэвис и Хейни. Поединок должен пройти в Австралии в первой половине 2022 года.