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вторник, 13 апреля 2021 15:38

Ибрагимовича дисквалифицировали за оскорбление арбитра

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Ибрагимовича дисквалифицировали за оскорбление арбитра
Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

Форвард сборной Швеции и "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович сумел избежать долгой дисквалификации за оскорбление арбитра.

Златан вынужден будет только пропустить один матч, сообщает Football Italia.

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Ибрагимович был удален на 60-й минуте поединка против "Пармы" за неуважение к арбитру. Дисциплинарный комитет Серии А вынес Златану серьезный вердикт - провокационный критическое высказывание в адрес официального лица матча. Наказание для шведа довольно мягкое - одноматчевый бан и €5 тыс. штрафа.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 17 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 15 мячей.

После 30-ти туров "Милан" занимает 2-е место и отстает от лидера "Интера" на 11 очков.
В следующем туре "россонери" сыграют против "Дженоа".

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