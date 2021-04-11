Малиновский двумя асситами помог победить "Фирентину"

Руслан малиновский продолжает раздавать голевые передачи. Фото: Reuters

Украинец Руслан Малиновский набрал прекрасную форму в чемпионате Италии. В очередном туре в матче против "Фиорентины" Руслан отдал сразу две голевые передачи. Матч завершился победой "Аталанты" - 3:2

Сначала после розыгрыша углового Малиновский точно подал на голову Дувану Сапате, который открыл счет. Впоследствии на 40-ой минуте украинец отдал тонкую передачу на колумбийца, который вышел один на один с голкипером и легко удвоил счет - 2:0

Во втором тайме Влахович сначала сократил отставание в счете, а затем и сравнял его. Однако Иличич, который вышел вместо Малиновского, с пенальти принес победу бергамаскам - 3:2.

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На счету Малиновского в нынешнем чемпионате Италии три забитых мяча и восемь голевых передач. После этой победы "Аталанта" осталась на четвертом месте турнирной таблицы. У команды 61 зачетный балл. Впереди - "Интер" (74), "Милан" (63) и "Ювентус" (62).