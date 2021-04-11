Малиновский двумя асситами помог победить "Фирентину"

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 693
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 261
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 918
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2547
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1062
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 891
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2520
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1998
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 711
Фото
Все фото
26
21
24
17
5
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Видео
Все видео
Евро-84 Платини выиграл сам
Евро-84 Платини выиграл сам
Украинец провел лучший матч в чемпионате Бельгии
Украинец провел лучший матч в чемпионате Бельгии
Красавец-гол Бензема помог "Реалу" победить "Барселону"
Красавец-гол Бензема помог "Реалу" победить "Барселону"
"Автобус" Йовичевича не смог остановить "Динамо"
"Автобус" Йовичевича не смог остановить "Динамо"
"Реал" победил "Барселону" в скандальном матче
"Реал" победил "Барселону" в скандальном матче
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 801
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2547
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 711
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 450
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 279
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
воскресенье, 11 апреля 2021 23:58

Малиновский двумя асситами помог победить "Фирентину"

  Комментировать
Малиновский двумя асситами помог победить &quot;Фирентину&quot;
Руслан малиновский продолжает раздавать голевые передачи. Фото: Reuters

Украинец Руслан Малиновский набрал прекрасную форму в чемпионате Италии. В очередном туре в матче против "Фиорентины" Руслан отдал сразу две голевые передачи. Матч завершился победой "Аталанты" - 3:2

Сначала после розыгрыша углового Малиновский точно подал на голову Дувану Сапате, который открыл счет. Впоследствии на 40-ой минуте украинец отдал тонкую передачу на колумбийца, который вышел один на один с голкипером и легко удвоил счет - 2:0

Во втором тайме Влахович сначала сократил отставание в счете, а затем и сравнял его. Однако Иличич, который вышел вместо Малиновского, с пенальти принес победу бергамаскам - 3:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский рассказал о перспективах Коваленко

На счету Малиновского в нынешнем чемпионате Италии три забитых мяча и восемь голевых передач. После этой победы "Аталанта" осталась на четвертом месте турнирной таблицы. У команды 61 зачетный балл. Впереди - "Интер" (74), "Милан" (63) и "Ювентус" (62).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Малиновский двумя асситами помог победить "Фирентину"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 14463
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 12672
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 10161
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7462
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 1 Просмотров: 6246
Спорт
Олимпийские игры-2021: спортсменов из Covid-19 поселят в специальной гостинице
Олимпийские игры-2021: спортсменов из Covid-19 поселят в специальной гостинице Просмотров: 18
Моуриньо проиграл бывшей команде
Моуриньо проиграл бывшей команде Просмотров: 117
Евро-84 Платини выиграл сам
Евро-84 Платини выиграл сам
 Просмотров: 216
Салах контактировал из ПСЖ относительно перехода
Салах контактировал из ПСЖ относительно перехода Просмотров: 189
Украинский талант забил гол за "Нюрнберг"
Украинский талант забил гол за "Нюрнберг" Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
В России разбился президентский самолет
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Голосов: 532
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть