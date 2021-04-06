Ибрагимовича обвиняют в убийстве льва

Златан Ибрагимович во второй раз присоединился к "Милану" в начале 2020 года. Фото: Reuters

Зоозащитники обвиняют форварда "Милана" и сборной Швеции 39-летнего Златана Ибрагимовича в убийстве льва.

В Швеции подозревают, в 2011 году Ибрагимович застрелил самца льва во время сафари в Южной Африке, сообщает Daily Mail.

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Животное, занесенное в Красную книгу, провело год в клетке, после чего его выпустили для отстрела.

Охота на львов в ЮАР разрешена исключительно при наличии соответствующего разрешения.

Златан перевез шкуру и череп животного в Мальме - родной город футболиста. Форвард неоднократно сравнивал себя именно со львом, а на его спине набитое татуировка с изображением этого зверя.

Златан Ибрагимович выступает за "Милан" с начала 2020 года. В текущем сезоне он забил 15 голов в 16 матчах.

"Милан" занимает 2-е место в серии А. "Россонери" отстают от "Интера" на 12 очков. Следующую игру "Милан" проведет против "Пармы".