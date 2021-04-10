"Милан" обыграл "Парму" в матче с красной карточкой Ибрагимовича

Ибрагимович пострадал за долгий язык. Фото: Reuters

В матче 30-го тура итальянской Серии А "Милан" в гостях победил "Парму" — 3:1.

Счёт в матче на 8-й минуте с передачи Златана Ибрагимовича открыл Анте Ребич. Удвоил преимущество гостей Франк Кессье на 44-й минуте.

На 60-й минуте матча прямую красную карточку Ибрагимович – очевидно, что шведский форвард сказал что-то резкое в адрес арбитра встречи Фабио Марески в момент паузы в матче. Перед этим Златана атаковали сзади в верховой борьбе за мяч. "Парма" в большинстве смогла забить один гол – с передачи 35-летнего Грациано Пелле отличился Риккардо Гальоло. На четвёртой добавленной минуте "Милан" убежал в контратаку, и Рафаэл Леау забил третий гол своей команды.

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"Россонери" набрали 63 очка и сохранили второе место в таблице Серии А. "Парма" остается на предпоследнем, 19-м месте. Завтра "Аталанта" украинцев Малиновского и Коваленко попробует вернуть себе третье место в гостевом матче против "Фиорентины".