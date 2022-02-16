Хачериди судится с "Динамо" за $1 млн

Евгений Хачериди остался без клуба. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди близок к завершению карьеры.

Хачериди поддерживает форму самостоятельно и судится с "Динамо" Брест.

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"Он индивидуально тренируется, занимается, ждет предложений. Но предложения "а-ля от Десны" – от клубов с непонятным финансовым положением – он не согласится. И насколько я знаю, если через полгода-год это все не сойдется, то Хачериди повесит бутсы на гвоздь, потому что ему уже 34 года и чем дальше, тем больше он никому не нужен.

Еще один интересный факт: кроме того, что Хачериди поддерживает форму он, точнее, его юристы занимаются судебными делами. Ситуация следующая: брестское "Динамо" должно ему деньги – миллион долларов. Это официально подтвердила Палата по разрешению споров ФИФА. Белорусы не согласны, 8 февраля они подали апелляцию. Как сообщил юрист Хачериди Илья Скоропашкин, решение должно быть до 31 мая 2022 года", – рассказал журналист Андрей Сенькив в программе "ТаТоТакое".

Евгений Хачериди находится без клуба с 2020 года. Защитник известен своими выступлениями за "Динамо", ПАОК и сборную Украины. "Динамо" Брест не заплатило ему деньги за год контракта.