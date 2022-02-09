Цыганык рассказал о будущем Хачериди

Евгений Хачериди с 2020 находится без клуба. Фото: "Динамо" Киев

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины 34-летний Евгений Хачериди хочет вернуться в киевский клуб.

Хачериди разговаривал с Игорем Суркисом об административной работе в "Динамо", рассказал журналист Игорь Цыганык.

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"Евгений 1987-го года рождения, ему уже 35. Будет трудно после такой паузы набрать форму и вернуться на свой уровень. По всей вероятности, команда, которая будет бороться за выживание, тот же "Минай", возможно, сможет помочь полгода своим опытом. Но на серьезном уровне Хачериди будет сложно, 35 лет - уже серьезный возраст.

Насколько я понимаю, то и сам Хачериди уже встречался с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, у них был разговор, чтобы он продолжил работу в структуре клуба. Не знаю, чем все закончилось. Женя больше думает, что будет делать после завершения карьеры, чем непосредственно о том, тренироваться ли и играть на высоком уровне", - рассказал журналист в эфире шоу "Цыганык LIVE".

У Евгения Хачериди нет клуба с 2020 года. Последней командой Хачериди было "Динамо" Брест. Хачериди был звездой "Динамо" в сезонах 2010-2017 годов. Покинул клуб из-за конфликта с тогдашним наставником команды Александром Хацкевичем.