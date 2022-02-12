VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського

Евгений Коноплянка подписал контакт с польским клубом до лета 2022 года. Фото: ФК "Краковия"

Бывший лидер сборной Украины 32-летний Евгений Коноплянка стал игроком "Краковии".

Украинский вингер расторг контракт с "Шахтером, который действовал до лета 2022 года. Коноплянка подписал соглашение с польским середняком на пять месяцев с опцией продления соглашения еще на год. Экс-вингер "Севильи" и "Шальке" пошел на существенное понижение зарплаты, чтобы иметь возможность играть за "Краковию".

Специально для Gazeta.ua журналист Eurosport Poland and TVN24 Кжиштоф Забаровский оценил трансфер Коноплянки в польскую "Экстракласу".

Вас удивил переход Коноплянки к чемпионату Польши?

Конечно, Коноплянка — одна из самых больших фамилий в польском "Экстраклассе". Его резюме впечатляет, но у нас было несколько похожих игроков, и они в основном провалились – Мирослав Стох или Эдуардо. Последними игроками, которые сыграли очень хорошо, были Даниэль Любоя и Милош Красичев. Украинец присоединился к команде, которая сейчас не одна из лучших в Польше. У "Краковии" нет шансов одержать чемпионский титул в этом сезоне. Честно говоря, у них мало шансов попасть в Лигу конференций. Новая команда Коноплянки не является богатым клубом, но уже много лет имеет стабильное финансовое положение. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Суркис зря продал Супрягу в "Сампдорию"

Как оценивают переход Коноплянки польские СМИ?

Польские медиа комментируют "звезда прибывшая", "большой трансфер". Конечно, мы надеемся, что Коно будет звездой, но это зависит в основном от него самого, его здоровья и его отношения.

Что вы можете сказать о новом тренере Коноплянки?

Яцек Зелинский стал тренером "Краковии" в ноябре. Он вернулся в клуб, где работал в сезонах 2015/17. Это очень опытный тренер, выигравший титул польского чемпиона с "Лехом" в 2010 году. В его команде играл Роберт Левандовский до перехода в "Боруссию" Дортмунд. Зелинский предпочитает наступательный стиль футбола. Его команды обычно забивают много голов. Как тренер у него всегда хорошие отношения с игроками, СМИ пока не сообщали о личных конфликтах. Его бывшие футболисты подчеркивают, что Зелинский является честным тренером. "Краковия" использует схему 1-3-4-2-1. Три защитника, по одному игроку на флангах и три выраженных игрока атаки.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн. В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл 47 мин. в квалификации Лиги чемпионов. Коноплянка выступал за сборную Украины с 2010 года. Участвовал в Евро-2012 и Евро-2016. В общей сложности провел за национальную команду 86 матчей и забил 21 гола. Защищал цвета "Днепра", "Севильи" и "Шальке". Новая команда украинца занимает девятое место в чемпионате Польши. 19 февраля Краковия сыграет против Ягеллонии в гостях.