Грицай сравнил Усика с Путиным

Грицай вызвал Усика повторно. фото: borba.com.ua

Украинский борец вольного стиля, бронзовый медалист чемпионатов мира и Европы U23 Богдан Грицай повторно вызвал на поединок олимпийского чемпиона, боксера-супертяжа Александра Усика. Ранее Усик отказался от боя без правил с Грицаем, заявив, что живет по правилам, и предложил борцу драться по правилам бокса.

"Где тут джентльменские правила? Чистый беспредел. Какая комиссия? Какие юристы? Что это за памперс на тебе? Кто тут кому перчатку бросает? Какой же это дешевый трюк. Я же понимаю, что тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса. Подчеркиваю, мы будем драться без правил. Без каких бы то ни было правил. Итак, если хочешь, ты можешь боксировать. Ты ведь лучший в боксе. Так чего тебе бояться? Боксируй, отправь меня в нокаут, как на твоем клоунском видео", - заявил в адрес Александра Усика Богдан Грицай.

Кроме того, Грицай прокомментировал другие моменты видеоролика, в котором Усик отказался от его первого вызова. "Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, что было адресовано мне. Похоже, что этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я, являются большими поклонниками Джоан Роулинг, книг о Гарри Поттере, и используют прием "Тот-Кого-Нельзя-Называть". В России, когда Путин обращается к своему оппоненту Навальному, тоже никогда не называет его по имени. Усик обращается ко мне, не называя моего имени. Ну и хорошо".

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Ранее Александр Усик заявил, что готов драться с Грицаем, но по правилам бокса.