Грицай сравнил Усика с Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 90
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1170
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 891
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1044
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 4905
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 423
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3159
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4851
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3969
Фото
Все фото
11
15
11
9
10
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Видео
Все видео
Ярмоленко призвал фанатов учить украинский язык
Ярмоленко призвал фанатов учить украинский язык
За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"
За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"
В матче чемпионата Беларуси забили 8 мячей
В матче чемпионата Беларуси забили 8 мячей
"Посидели с Милевским в ночном клубе до 11-ти утра": Нинкович вспомнил выступления за "Динамо"
"Посидели с Милевским в ночном клубе до 11-ти утра": Нинкович вспомнил выступления за "Динамо"
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Интервью
1/5
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин буже дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1044
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3159
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 747
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3969
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1899
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 720
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
среда, 13 мая 2020 15:45

Грицай сравнил Усика с Путиным

  Комментировать
Грицай сравнил Усика с Путиным
Грицай вызвал Усика повторно. фото: borba.com.ua

Украинский борец вольного стиля, бронзовый медалист чемпионатов мира и Европы U23 Богдан Грицай повторно вызвал на поединок олимпийского чемпиона, боксера-супертяжа Александра Усика. Ранее Усик отказался от боя без правил с Грицаем, заявив, что живет по правилам, и предложил борцу драться по правилам бокса.

"Где тут джентльменские правила? Чистый беспредел. Какая комиссия? Какие юристы? Что это за памперс на тебе? Кто тут кому перчатку бросает? Какой же это дешевый трюк. Я же понимаю, что тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса. Подчеркиваю, мы будем драться без правил. Без каких бы то ни было правил. Итак, если хочешь, ты можешь боксировать. Ты ведь лучший в боксе. Так чего тебе бояться? Боксируй, отправь меня в нокаут, как на твоем клоунском видео", - заявил в адрес Александра Усика Богдан Грицай.

Кроме того, Грицай прокомментировал другие моменты видеоролика, в котором Усик отказался от его первого вызова. "Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, что было адресовано мне. Похоже, что этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я, являются большими поклонниками Джоан Роулинг, книг о Гарри Поттере, и используют прием "Тот-Кого-Нельзя-Называть". В России, когда Путин обращается к своему оппоненту Навальному, тоже никогда не называет его по имени. Усик обращается ко мне, не называя моего имени. Ну и хорошо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грицай рассказал о последней капли в ситуации с Усиком

Ранее Александр Усик заявил, что готов драться с Грицаем, но по правилам бокса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грицай сравнил Усика с Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"

Самое читаемое
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 22230
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 20090
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 19053
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
Щойно із машини часу: на фотоколажах зіставили сучасних зірок і іх же у юності
27
 Просмотров: 17505
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 13050
Спорт
Рафаилов вспомнил, как торговался с "Реалом"
Рафаилов вспомнил, как торговался с "Реалом" Просмотров: 72
Маркевичу нашли преемника
Маркевичу нашли преемника Просмотров: 162
УЕФА не планирует отменять предварительные раунды еврокубков
УЕФА не планирует отменять предварительные раунды еврокубков Просмотров: 36
Ярмоленко призвал фанатов учить украинский язык
Ярмоленко призвал фанатов учить украинский язык
 Просмотров: 279
За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"
За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
3
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
Голосов: 360
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua