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понедельник, 31 января 2022 08:00

Фантастический Надаль. Что нужно знать о Australian Open-2022

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Фантастический Надаль. Что нужно знать о Australian Open-2022
Рафаэль Надаль одержал волевую победу. Фото: Getty Images.com

Испанский теннисист 35-летний Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финале Надаль победил россиянина Данилу Медведеву -3:2. Испанец по ходу игры уступал 0:2, но смог одержать волевую победу.

В комментарии Gazeta.ua теннисный эксперт Всеволод Кевлич оценил первый "шлем" сезона.

"Теннис - это игра, в которой ты можешь выиграть меньше мячей, но победить в матче. Выиграть меньше мячей в сете, но победить в гейме. Рафаэль Надаль собрал все, чтобы победить в финале. Он фактически ничего лишнего не потратил. в решающей игре.Испанец имел хуже стартовые позиции, меньшую скорость на десять лет старше соперника.Но так как он распределил свои возможности по игре - это гениально.Я - не фанат Надаля, даже не болельщик.Но сейчас ему нужно поклониться за то, как он пользоваться за своими возможностями в финале.

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Рафа искал, где зацепиться. Искал рваный теннис, где мог победить Медведева. Наконец нашел его, затягивал Данила в эту игру. У Надаля был шанс в непредсказуемости темпа и направления. Он сделал все, чтобы выиграть этот матч.

Чего не хватило Медведеву? Физика не самая сильная его сторона. Данила подвела расточительность. Испанец берег каждый шанс, Медведев – нет. У него было несколько неправильных решений, которые стоили ему геймов.

Даяна Ястремская вылетела в первом круге. Жребий для нее был неблагоприятный. Не хватает уверенности. Элина Свитолина проиграла Викторией Азаренко. С белоруской у Элины никогда не было хорошо. Третий раунд Australian Open – это мало. Марта Костюк проиграла испанке Пауле Бадосе в борьбе. Это говорит о том, что она уже вышла на достаточный уровень. Нужно двигаться дальше. Ангелина Калинина проиграла дошедшей далеко Джессике Пегула. Нужно работать над собою так дальше. Прогресс очевиден.. Леся Цуренко прошла квалификацию, после чего проиграла Эшли Барти.

В общем, турнир понравился. Отсутствие Новака Джоковича на нем не отразилась . Особенно финал. Я уже давно не видел таких решающих матчей. В женском теннисе приходит эра Барти. Австрийка показывает, что антропометрия не столь важна. У мужчин смена поколений идет. Подбираются в лидеры Денис Шаповалов, Стефанос Циципас, Саша Зверев, Андрей Рублев".

Рафаэль Надаль выиграл свой 21-й "шлем" в карьере и опередил Новака Джоковича, у которого 20 побед на турнирах "большого шлема". Следующим "шлемом" будет "Ролан Гаррос", который стартует 22 мая.

Автор: Сергей Тищенко
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Сейчас вы читаете новость «Фантастический Надаль. Что нужно знать о Australian Open-2022». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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