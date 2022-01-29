Как Ярмоленко отдыхает с семьей в Дубае

 
Ексклюзивы
1/5
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 243
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 891
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
Просмотров: 720
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1539
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1071
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5 Просмотров: 2952
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
1 Просмотров: 6732
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Просмотров: 1233
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 13518
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 2475
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 5913
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1593
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6471
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 738
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 07:11

Как Ярмоленко отдыхает с семьей в Дубае

  Комментировать

Один из лидеров сборной Украины и полузащитник "Вест Хема" 32-летний Андрей Ярмоленко проводит отпуск в Дубае.

Ярмоленко отдыхает с женой Инной и детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, почему Ярмоленко не смог перейти в "Эвертон"

"Едва уговорила на семейное фото", - прокомментировала Инна Ярмоленко в Instagram свежий снимок с дубайского пляжа.

Автор: Instagramyarmolkina10
 

В этом сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хем" 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативных передачи.

Контракт Ярмоленко с "Вест Хемом" рассчитан до лета 2022 года. Примерная стоимость футболиста составляет €3,5 миллиона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Ярмоленко отдыхает с семьей в Дубае». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 34380
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 31680
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 5 Просмотров: 16336
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 13518
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны Просмотров: 8766
Спорт
Яремчук не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой"
Яремчук не смог выиграть первый трофей с "Бенфикой" Просмотров: 189
Коноплянка определился с новым клубом
Коноплянка определился с новым клубом Просмотров: 729
Почему "Динамо" должно избавиться от Эрика Рамиреса
Почему "Динамо" должно избавиться от Эрика Рамиреса
 Просмотров: 234
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 5418
Украинцы остались без медалей в гонках преследования на чемпионате Европы по биатлону
Украинцы остались без медалей в гонках преследования на чемпионате Европы по биатлону Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 460
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть