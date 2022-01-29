Как Ярмоленко отдыхает с семьей в Дубае

Один из лидеров сборной Украины и полузащитник "Вест Хема" 32-летний Андрей Ярмоленко проводит отпуск в Дубае.

Ярмоленко отдыхает с женой Инной и детьми.

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"Едва уговорила на семейное фото", - прокомментировала Инна Ярмоленко в Instagram свежий снимок с дубайского пляжа.

В этом сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хем" 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативных передачи.

Контракт Ярмоленко с "Вест Хемом" рассчитан до лета 2022 года. Примерная стоимость футболиста составляет €3,5 миллиона.