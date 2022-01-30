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воскресенье, 30 января 2022 11:05

"Динамо" не выплатит своему игроку зарплату из-за отсутствия на сборах

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&quot;Динамо&quot; не выплатит своему игроку зарплату из-за отсутствия на сборах
Эрик Рамирес. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" решило наложить штраф на своего форварда Эрика Рамиреса.

Венесуэльца оштрафуют на двухнедельную зарплату, сообщает Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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"Недолгая киевская эпопея Эрика Рамиреса подходит к логичной паузе. Руководством клуба принято решение о наложении штрафных санкций в размере двухнедельной зарплаты за самовольное отсутствие на первых сборах.

В свете таких событий шансы официального предложения хихонского "Спортинга" по аренде венесуэльца существенно повышаются. Правда, сумма €250 тыс. до конца сезона может не впечатлить "Динамо", - сообщает источник.

Окончательное решение будет принято в понедельник.

Контракт Эрика Рамиреса с "Динамо" рассчитан до 2026 года.

Футболист перешел в киевский клуб в летнее трансферное окно из словацкого клуба ДАК за €1,75 млн.

В январе Рамирес решил остаться в расположении сборной Венесуэлы и готовиться к матчам отбора ЧМ-2022.

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