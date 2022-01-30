Украинские биатлонисты стали восьмыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Просмотров: 1450
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
1 Просмотров: 1395
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 1314
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1071
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1053
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 1773
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
Просмотров: 2997
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1602
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1224
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
6 Просмотров: 3879
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Интервью
1/5
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 621
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6246
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1602
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 846
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 12:55

Украинские биатлонисты стали восьмыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы

  Комментировать
Украинские биатлонисты стали восьмыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Ольга Абрамова. Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины на чемпионате Европы по биатлону стала восьмой в смешанной эстафете, которая состоялась в воскресенье, 30 января, в немецком Арбере.

Начинал гонку Виталий Труш, прекрасно проведший первую стрельбу и возглавивший гонку. На второй стрельбе у него возникли проблемы, однако тремя дополнительными патронами он закрыл все мишени. На передаче эстафеты был пятым.

Первый огневой рубеж для Тараса Лесюка тоже сложился удачно. Допустив один промах, он поднял Украину на вторую позицию. Во время стрельбы стоя украинец попал в сильный порыв ветра. Лесюк решил не выжидать, а понадеялся на скорострельность. К сожалению, это себя не оправдало, и Тарас отправился на два штрафных круга.

На последний свой круг Лесюк вышел на шестом месте. При этом отставание от лидеров, а ими были Германия и Норвегия, увеличилось. Эстафету Тарас передал также шестым, проиграв на финише представителю Румынии, которого опередил на трассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одного украинца отправили на самоизоляцию в Пекине-2022

Ольга Абрамова неплохо начала стрельбу, закрыв три мишени. Однако снова свое дело сделал сильный ветер. Пробежав штрафные 150 м, украинка вернулась на трассу четвертой с солидным отставанием от третьей позиции.

На втором огневом рубеже Абрамова потратила немало времени, чтобы избежать ветра и не пойти на штрафные круги. Такая тактика оказалась неправильной. Ольга потеряла драгоценные секунды и на стрельбище, и еще и не закрыла три мишени. Шансы на медали были упущены окончательно.

Усталость на последнем круге сказалась, и Абрамова передала эстафету Анастасии Меркушиной аж 10-й.

Меркушина первую стрельбу отработала из пяти. Приблизительно в этот же момент стало известно, что Румыния, которая была третьей, получила штраф от организаторов, после ошибки во время передачи эстафеты. Небольшие шансы на подиум появились. Но ненадолго. Анастасия так и не закрыла одну мишень на стрельбе стоя, из-за чего вынуждена была преодолевать дополнительные 150 м.

На финише Украина оказалась восьмой. В смешанной эстафете триумфовала команда Норвегии, выиграв упорную борьбу у Германии. Третьей стала сборная Швейцарии.

Сборная Украины пока не завоевала ни одной награды на чемпионате Европы-2022 по биатлону.

Теперь вся надежда на последнюю гонку турнира - одиночную смешанную эстафету, где нашу команду представят Денис Насыко и Вита Семеренко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украинцы остались без медалей в гонках преследования на чемпионате Европы по биатлону
Украинцы остались без медалей в гонках преследования на чемпионате Европы по биатлону Просмотров: 252
Журавок финишировала седьмой в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Журавок финишировала седьмой в спринте на чемпионате Европы по биатлону Просмотров: 207
Украинцы провалили спринт на чемпионате Европы по биатлону
Украинцы провалили спринт на чемпионате Европы по биатлону Просмотров: 189
Тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию по прибытии на ОИ-2022
Тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию по прибытии на ОИ-2022 Просмотров: 180
Сейчас вы читаете новость «Украинские биатлонисты стали восьмыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством

"Кровавое воскресенье": британские солдаты расстреляли демонстрантов

Самое читаемое
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 41706
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 36396
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 15408
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 14895
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 8478
Спорт
Степаненко оценил шансы "Шахтера" сыграть в финале еврокубка в ближайшее время
Степаненко оценил шансы "Шахтера" сыграть в финале еврокубка в ближайшее время Просмотров: 45
"Отбил бы бошку": Алиев обозвал журналиста позорной "крысой"
"Отбил бы бошку": Алиев обозвал журналиста позорной "крысой" Просмотров: 603
"Динамо" не выплатит своему игроку зарплату из-за отсутствия на сборах
"Динамо" не выплатит своему игроку зарплату из-за отсутствия на сборах Просмотров: 477
Еще одного украинца отправили на самоизоляцию в Пекине-2022
Еще одного украинца отправили на самоизоляцию в Пекине-2022 Просмотров: 297
Украина сыграет в полуфинале женского Евро-2022 по футзалу. Стал известен соперник
Украина сыграет в полуфинале женского Евро-2022 по футзалу. Стал известен соперник Просмотров: 315
Больше всего комментируют
10
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
7
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
6
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
Голосов: 465
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть