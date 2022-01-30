Украинские биатлонисты стали восьмыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Ольга Абрамова. Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины на чемпионате Европы по биатлону стала восьмой в смешанной эстафете, которая состоялась в воскресенье, 30 января, в немецком Арбере.

Начинал гонку Виталий Труш, прекрасно проведший первую стрельбу и возглавивший гонку. На второй стрельбе у него возникли проблемы, однако тремя дополнительными патронами он закрыл все мишени. На передаче эстафеты был пятым.

Первый огневой рубеж для Тараса Лесюка тоже сложился удачно. Допустив один промах, он поднял Украину на вторую позицию. Во время стрельбы стоя украинец попал в сильный порыв ветра. Лесюк решил не выжидать, а понадеялся на скорострельность. К сожалению, это себя не оправдало, и Тарас отправился на два штрафных круга.

На последний свой круг Лесюк вышел на шестом месте. При этом отставание от лидеров, а ими были Германия и Норвегия, увеличилось. Эстафету Тарас передал также шестым, проиграв на финише представителю Румынии, которого опередил на трассе.

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Ольга Абрамова неплохо начала стрельбу, закрыв три мишени. Однако снова свое дело сделал сильный ветер. Пробежав штрафные 150 м, украинка вернулась на трассу четвертой с солидным отставанием от третьей позиции.

На втором огневом рубеже Абрамова потратила немало времени, чтобы избежать ветра и не пойти на штрафные круги. Такая тактика оказалась неправильной. Ольга потеряла драгоценные секунды и на стрельбище, и еще и не закрыла три мишени. Шансы на медали были упущены окончательно.

Усталость на последнем круге сказалась, и Абрамова передала эстафету Анастасии Меркушиной аж 10-й.

Меркушина первую стрельбу отработала из пяти. Приблизительно в этот же момент стало известно, что Румыния, которая была третьей, получила штраф от организаторов, после ошибки во время передачи эстафеты. Небольшие шансы на подиум появились. Но ненадолго. Анастасия так и не закрыла одну мишень на стрельбе стоя, из-за чего вынуждена была преодолевать дополнительные 150 м.

На финише Украина оказалась восьмой. В смешанной эстафете триумфовала команда Норвегии, выиграв упорную борьбу у Германии. Третьей стала сборная Швейцарии.

Сборная Украины пока не завоевала ни одной награды на чемпионате Европы-2022 по биатлону. Теперь вся надежда на последнюю гонку турнира - одиночную смешанную эстафету, где нашу команду представят Денис Насыко и Вита Семеренко.