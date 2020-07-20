"Эта группа мажоров не имеет права носить форму "Динамо" - агент

Вячеслав Заховайло считает. что игроки "Динамо" хотят отправить в отставку Алексея Михайличенко. Фото: из личного архива Вячеслава Заховайло.

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло раскритиковал игроков киевского "Динамо" после проигранного матча "Колоса".

По словам Заховайло, футболисты "Динамо" делают все Возможное для того, чтоб отправить в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко.

"Мне бы не хотелось сегодня быть на месте Игоря Михайловича. Куда ни целуй игроков, везде ж..а.

Они (игроки "Динамо") - хорошие ребята, устали очень. Сегодня отпразднуют окончание сезона. Набьют новые тату. Эта группа мажоров не имеет права носит форму "Динамо". Сегодня они своего главного тренера нагло "плавили". Им не нравится, и уже не хочется с тренером Михайличенко вкалывать на сборах.

Оценку же тренеру поставил результат команды в конце сезона. Если оставить все, как есть сегодня, то для "Динамо" наступит на мой взгляд, полная ж..а. Команда становится неуправляемой. В "Динамо" команда разбита на группки, каждая группки дружит против кого-то. Так что я не исключаю того, что Михайличенко сегодня хотели "сплавить", - написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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В последнем матче сезона "Динамо" сенсационно уступил "Колосу" - 0:2, но смог сохранить второе место в турнирной таблице и выйти у квалификацию Лиги чемпионов.