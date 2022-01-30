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воскресенье, 30 января 2022 15:12

Еще один провал. Украинские биатлонисты закончили чемпионат Европы седьмым местом в эстафете

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Еще один провал. Украинские биатлонисты закончили чемпионат Европы седьмым местом в эстафете
Вита Семеренко. Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины на чемпионате Европы 2022 по биатлону в немецком Арбере не завоевала ни одной награды.

В одиночной смешанной эстафете, которая состоялась в воскресенье, 30 января, украинцы провалили стрельбу и финишировали седьмыми.

Денис Насыко на первом огневом рубеже использовал два дополнительных патрона и вышел со стадиона на шестом месте. Такой результат можно было считать вполне приемлемым, потому что Норвегия, например, заработала два штрафных круга.

На стрельбе стоя у Дениса произошла катастрофа. Восемью выстрелами он закрыл только одну мишень. После прохождения четырех штрафных кругов Насыко оказался на 11-м месте.

Перед своим первым огневым рубежом Вита Семеренко подняла нашу сборную на две позиции. Использовав два дополнительных патрона, украинская биатлонистка отправилась на трассу 8-й. Отставание от лидеров составляло 1 минуту.

К сожалению, со "стойкой" возникли серьезные проблемы и у Виты. Дополнительные четыре круга отбросили Украину на 17-ю строчку. Понятно, что в такой ситуации о борьбе за медали речь уже не шла.

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Насыко провел неплохой второй этап. Без штрафных кругов и с использованием двух дополнительных патронов. В результате чего наша команда поднялась на восьмую строчку.

Аналогичный результат на своем втором этапе показала и Семеренко. Однако отставание от конкурентов было настолько большим, что выше седьмого места Вите подняться не удалось.

Смешанную одиночную эстафету с большим отрывом выиграла Россия. Второй финишировала сборная Франции, а третьей - команда Германии.

Этой гонкой чемпионат Европы по биатлону закончился. Украина не завоевала ни одной награды. Лучшим достижением стало шестое место Тараса Лесюка в индивидуальной гонке.

В медальном зачете победила Норвегия, завоевавшая пять золотых и одну бронзовую награду. Отметим, что две медали завоевала команда Молдовы - золото и серебро. Больше всего наград в копилке Германии - три серебра и пять бронз.

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Дата
30
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