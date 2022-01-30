Еще одного украинца отправили на самоизоляцию в Пекине-2022

Игорь Ященко. Фото: biathlon.com.ua

Еще один наставник сборной Украины по биатлону попал в условия самоизоляции во время подготовки к Олимпийским играм в Пекине.

Помощник Юрая Санитры мужской сборной Игорь Ященко сдал положительный тест и в ближайшее время не сможет управлять подготовкой команды, пишет biathlon.com.ua.

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Согласно антиковидным правилам, все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на наличие коронавируса.

Все спортсмены сборной Украины на данный момент сдавали отрицательные тесты и продолжают тренировку без ограничений.

Ранее сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2022. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.