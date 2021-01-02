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суббота, 02 января 2021 21:00

Эксперт рассказал о фаворитах футбольного чемпионата Италии

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Эксперт рассказал о фаворитах футбольного чемпионата Италии
Команда Антонио Конте попрощалась с еврокубками. Фото: REUTERS

3-го января возобновляться матчи чемпионата Италии по футболу. Эксперт Денис Босянок рассказал о перспективах борьбы за скудетто в сезоне 2020/21.

Благодаря чему "Милан" лидирует в чемпионате Италии?

-Стефано Пиоли проводит самый серьёзный сезон в своей богатой тренерской карьере. С "Лацио" он выиграл Кубок Италии. Не смог себя проявить в "Интере". Хочу его похвалить. Когда человек остался без своего главного футболиста, Златана Ибрагимовича, его команда не отдала первую позицию, не упала. Это уже тренерский талант. Он нашел эти силы и резервы, чтобы команда выигрывала без Ибры. Это заслуга Пиоли. Имея худших исполнителей в сравнении с "Интером" и "Ювентусом", он первый.

"Интер" вылетел из еврокубков. Поможет это команде Антонио Конте выиграть скудетто?

- Я не вижу чемпионской игры у "Интера". Команда имеет отличного вратаря Самира Хандановича, но в обороне проваливается. Он этого будут проблемы во втором круге. Чемпионами становятся команды с надежной защитой.

"Тренер Пирло удивляет"

"Ювентус" - чемпион девяти последних сезонов. Сейчас идёт на шестом месте. Почему?

- Этот сезон дает шанс конкурентам в этом, потому что Андреа Пирло только становится тренером. "Ювентусу" будет трудно выиграть скудетто в текущем сезоне.

Пирло все знает о футболе, но как тренер только формируется. Он не собирается моделировать кого-то. Он будет тренером Пирло. Кого может удивить тренер "Ювентса"? А он удивляет тем, что ставит игроков, которых не ожидали. Доверял молодым футболистам, имея возможность пригласить сильных исполнителей. Как тренер "Ювентуса" Пирло позволяет много экспериментов.

"Аталанта" сможет побороться за чемпионство?

- Первый раз в своей истории "Аталанта" имеет такой богатый состав исполнителей. Она переживает лучший период в истории. Они никогда не играли в ЛЧ, а это уже второй сезон подряд участвуют в самом престижном клубном турнире.

Я бы пока их не списывал с борьбы. "Аталатна" среди претендентов на скудетто. "Бергамаски" лишились провинциальности на футбольном поле. Они не боится и играет в футбол, убедительно переигрывая соперников. Даже унижают их. Это невиданный опыт к этому . Не выдерживают игроки.

Этому подтверждение выпад Йосипа Иличича. После его возвращения и приобретения формы команда стала мощнее в атаке.

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После 14 туров Серии А лидером турнирной таблицы является "Милан" с 34 очками. На один пункт меньше у "Интера". Замыкает первую тройку "Рома". Прошлогодний чемпион "Ювентус" идет только на 6 месте с 24 очками и матчем в запасе. На 2 пункта меньше у команды Руслана Малиновского "Аталанты".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
02
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