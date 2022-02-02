"Дилетантам в футболе делать нечего" - экс-тренер "Динамо" оценил работу Шевченко в "Дженоа"

Бывший тренер киевского "Динамо" Николай Павлов встал на защиту Андрея Шевченко после отставки из "Дженоа".
По словам Павлова, новые владельцы "грифонов" повели себя непрофессионально.
"Я нормально реагировал на назначение Шевченко в "Дженоа". Он не побоялся, сделал такой выбор. Ему просто не хватило времени, об этом все говорят. Он не дождался обещанных трансферов. То, что они на таком месте, – значит, такие руководители.
Новые американские руководители, к сожалению, подтверждают, что, может, они понимают в бизнесе, но они вообще ничего не понимают в футболе. Лишнее подтверждение – дилетантам в футболе делать нечего. Если у них так много денег, и они хотят их потратить - они потратили и будут продолжать тратить еще и на тренерский штаб.
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Не поспешил ли Шевченко с работой в такой команде? Человек работает, а потом теряет работу в том возрасте, когда у него много сил и энергии, желания. Получив такое предложение в Италии, в том чемпионате, в котором его обожали и продолжают обожать как футболиста, он принял такое предложение. Я не уверен, что он на 100% думал, что получится. Тренер всегда должен сомневаться, и он – не исключение. Но он ждал периода, когда будут трансферы.
Он пришел в команду, которая есть и в которой ничего не может изменить. За счет тренировочного процесса, взаимоотношений в коллективе ты можешь обстановку наладить, но результат ты не дашь. Так быстро все не делается, а руководители не предоставили ему такой возможности.
Они показали себя дилетантами в футболе. Подтверждение – следующая игра после Шевченко. 0:6, при Шевченко они столько не пропускали", – заявил Павлов в комментарии "Футбольному формату"
Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.
В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.
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