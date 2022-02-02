"Дилетантам в футболе делать нечего" - экс-тренер "Динамо" оценил работу Шевченко в "Дженоа"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер киевского "Динамо" Николай Павлов встал на защиту Андрея Шевченко после отставки из "Дженоа".

По словам Павлова, новые владельцы "грифонов" повели себя непрофессионально.

"Я нормально реагировал на назначение Шевченко в "Дженоа". Он не побоялся, сделал такой выбор. Ему просто не хватило времени, об этом все говорят. Он не дождался обещанных трансферов. То, что они на таком месте, – значит, такие руководители.

Новые американские руководители, к сожалению, подтверждают, что, может, они понимают в бизнесе, но они вообще ничего не понимают в футболе. Лишнее подтверждение – дилетантам в футболе делать нечего. Если у них так много денег, и они хотят их потратить - они потратили и будут продолжать тратить еще и на тренерский штаб.

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Не поспешил ли Шевченко с работой в такой команде? Человек работает, а потом теряет работу в том возрасте, когда у него много сил и энергии, желания. Получив такое предложение в Италии, в том чемпионате, в котором его обожали и продолжают обожать как футболиста, он принял такое предложение. Я не уверен, что он на 100% думал, что получится. Тренер всегда должен сомневаться, и он – не исключение. Но он ждал периода, когда будут трансферы.

Он пришел в команду, которая есть и в которой ничего не может изменить. За счет тренировочного процесса, взаимоотношений в коллективе ты можешь обстановку наладить, но результат ты не дашь. Так быстро все не делается, а руководители не предоставили ему такой возможности.

Они показали себя дилетантами в футболе. Подтверждение – следующая игра после Шевченко. 0:6, при Шевченко они столько не пропускали", – заявил Павлов в комментарии "Футбольному формату"

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.