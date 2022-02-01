Цыганик рассказал о будущем Шевченко

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер "Дженоа" и сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко в ближайшее время вернется в работу, считает журналист Игорь Цыганик.

По словам Цыганика, Шевченко сейчас нужно расторгнуть контракт с "Дженоа", а затем определяться с новым местом работы.

"Будущее Шевченко безоблачно. Было серьезное предложение из Польши, и он разговаривал с тамошним президентом футбольного союза. Шевченко был заинтересован в этой работе, но есть определенные нюансы. Нюансы – это поведение "Дженоа". Руководство клуба не идет ни на какие компромиссы по расторжению контракта – просто заморозились люди. Пришли люди, которые не понимают, что нужно говорить, как себя вести.

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Пока у Шевченко основная история это попытаться выяснить отношения с "Дженоа". Он приходил под определенный проект. Ему рисовали определенные перспективы, давали обещания. Он делал все, что от него зависело. С определенными условиями, что ему будут помогать. Но в какой-то момент все отключились, отморозились. Есть такие клубы в Италии, и это не только "Дженоа".

Думаю, в ближайшее время Шевченко выяснит отношения с этим клубом. У него очень хорошая пресса в Италии. Все ликовали, когда он вернулся. Его поддерживали в работе, которую он проводил. Когда клуб закапывают несколько лет, то откопать за две недели невозможно. Поэтому думаю, что у Шевченко будут очень хорошие предложения в Италии, возможно, в других странах. Прогнозирую, что у него безоблачное тренерское будущее", – сказал журналист в программе "Цыганик Live".

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.