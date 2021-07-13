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вторник, 13 июля 2021 12:46

Чигринский нашел себе новую команду

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Чигринский нашел себе новую команду
Дмитрий Чигринский выступал в Греции пять лет. Фото: ФК АЕК

Бывший защитник сборной Украины и "Барселоны" 35-летний Дмитрий Чигринский будет выступать в чемпионате Польши.

Чигринский ведет переговоры с польской "Термаликою", сообщает Мeczyki.pl.

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Украинец находится в статусе свободного агента после завершения контракта с греческим клубом АЕК и может подписывать контракт с любой командой.

"Термалику" возглавляет старый знакомый Чигринского по выступлениям в "Шахтере" - Мариуш Левандовский. Клуб поднялся в элиту польского чемпионата по итогам прошлого сезона.

Дмитрий Чигринский выступал за АЕК с 2016 года, провел 126 матчей за греческую команду, отличился пятью голами и выиграл титул чемпиона Греции 2017/18.

В Украине защитник выступал за "Днепр", "Шахтер" и запорожский "Металлург".

Сезон 2009/10 провел в составе "Барселоны", но не смог закрепиться в Испании.

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