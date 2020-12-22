Чигринский и Шахов остались без тренера

Греческий АЕК объявил об отставке главного тренера команды итальянца Массимо Карреры.
АЕК решил разорвать контракт с итальянским тренером-за плохих результатов команды в последних матчах, сообщает официальный сайт команды.
Команда заняла последнее место в группе ЛЕ и идет только 4-я в чемпионате Греции отставая от лидера "Олимпиакоса" на 8 очков.
В составе команды из Афин выступает два украинских легионеры - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.
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Массимо Коррера возглавил АЕК 14 декабря 2019-го. За это время провел 50 матчей, в которых одержал 27 побед, 12 ничейных исходов, а также 11 раз проиграл. О преемнике Карреры пока не сообщается.
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