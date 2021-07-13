Лунин нашел себе новую команду

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин близок к смене команды.

"Реал" может отправить украинца в еще одну аренду на следующий сезон. Новый главный тренер команды Карло Анчелотти готов отпустить Лунина, чтобы он получал больше игровой практики, сообщает Rtpa.es.

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Одним из вариантов для Лунина есть клуб Сегунды "Овьедо", за который Лунин уже выступал на правах аренды с января по июнь 2020 года.

Прошлый сезон Лунин провел в составе "Реала", но сыграл только один официальный матч - в Кубке Испании. Украинец выполнял роль дублера Тибо Куртуа. В сезоне 2020/21 "Овьедо" занял 13-е место среди 22 команд. Лунин не попал в заявку сборной Украины на Евро.