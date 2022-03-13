Был легендой Ирпеня. Еще один футболист погиб от рук захватчиков

Погибший Александр Иващик. Фото: t.me/s/markushyn

В войне с Россией погиб еще один украинский экс-футболист - Александр Иващик.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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"Сегодня есть еще одна болезненная потеря. Под вражеским огнем в Ирпене погиб наш волонтер Александр Иващик. Саша был футболистом, играл за ирпенскую ветеранскую команду", - написал Маркушин.

С начала войны Иващик помогал людям.

"Помог эвакуироваться сотням людей, особенно преклонных лет. У Александра осталась жена и двое маленьких детей. Вечная память", - добавил Маркушин.

Как сообщил Gazeta.ua товарищ погибшего, Иващик был футбольной легендой Ирпеня: "Сколько его знал - Александр всегда был лучшим бомбардиром футбольных турниров".