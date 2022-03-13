Был легендой Ирпеня. Еще один футболист погиб от рук захватчиков

В войне с Россией погиб еще один украинский экс-футболист - Александр Иващик.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
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"Сегодня есть еще одна болезненная потеря. Под вражеским огнем в Ирпене погиб наш волонтер Александр Иващик. Саша был футболистом, играл за ирпенскую ветеранскую команду", - написал Маркушин.
С начала войны Иващик помогал людям.
"Помог эвакуироваться сотням людей, особенно преклонных лет. У Александра осталась жена и двое маленьких детей. Вечная память", - добавил Маркушин.
Как сообщил Gazeta.ua товарищ погибшего, Иващик был футбольной легендой Ирпеня: "Сколько его знал - Александр всегда был лучшим бомбардиром футбольных турниров".
Футболист "Шахтера" вывез семью во Францию и отказался говорить о войне.
16-летний украинский футболист и его мать погибли от рук российских оккупантов.
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